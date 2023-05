Bürger in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal müssen 2023 und 2024 für Wasser und Abwasser tiefer in die Tasche greifen.

Die Gebühren müssen in Folge der allgemeinen Kostensteigerungen in den Sparten Wasser und Abwasser erhöht werden, sagte Sven Müller, Werkeleiter im Oberen Glantal, im Verbandsgemeinderat. Dabei gehe es konkret um die Verteuerung des Strom- und Wasserbezugs, höhere Personalkosten und gestiegene Abschreibungen. Was heißt das für den Verbraucher?

Bisher betrug die Wasserverbrauchsgebühr 1,17 Euro pro Kubikmeter. In diesem Jahr sind für den Wasserverbrauch 1,28 Euro je Kubikmeter fällig, im nächsten Jahr steigt der Kubikmeter-Bezugspreis um weitere acht Cent, informierte Müller. Hinzu kommen jeweils sieben Prozent Mehrwertsteuer. Auch für die Abwasserbeseitigung steigen die Gebühren. Für Schmutzwasser müssen im laufenden Jahr 2,55 Euro je Kubikmeter und im nächsten Jahr 2,73 Euro je Kubikmeter gezahlt werden. Im Vorjahr lag die Schmutzwassergebühr noch bei 2,22 Euro je Kubikmeter. Müller betonte, dass es sich um die erste Gebührenerhöhung seit dem Jahr 2020 handele. Im landesweiten Vergleich stünde die Verbandsgemeinde bei den Wasser- und Abwassergebühren gut da.

Angepasst werden ebenfalls die wiederkehrenden Beiträge für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Niederschlagsentwässerung. Die wiederkehrenden Beiträge für Wasser und für Schmutzwasser werden um einen Cent für den Zeitraum 2023/24 angehoben. Hingegen sind beim Niederschlagswasser 0,44 beziehungsweise 0,46 Euro je Quadratmeter als wiederkehrender Beitrag in den Jahren 2023 und 2024 fällig. Bisher waren es 0,37 Euro je Quadratmeter.