Auch im Seniorenheim Haus Marienhof in Glan-Münchweiler kehrt die Normalität Schritt für Schritt zurück. Gar nicht alltäglich, aber eine schöne Abwechslung sind die Gottesdienste, die nun im Freien gefeiert werden – sowie ein Konzert der Coverband „Firma Holunder“.

Das Konzept ist bei Gottesdiensten wie Konzert gleich: Das Geschehen findet im Garten am Rundweg hinter der Einrichtung statt. Zuschauen können die etwa 100 Bewohner entweder von den Zimmern ihrer Fenster, von den beiden Balkonen im ersten und zweiten Stock oder von der Terrasse aus. Predigt und Musik sind über die hauseigene Beschallungsanlage zu hören – egal ob Keyboard als Orgelersatz oder E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang.

Die Band habe angefragt, ob sie für die Einrichtung spielen könne, erklärt Michael Häßel vom Sozialdienst des Haus Marienhof. Gerne habe er zugesagt, erst recht als der erste Freiluft-Gottesdienst in der vergangenen Woche so gut angenommen wurde. Zweimal ab an die Fenster hieß es dann am Donnerstag: um 10.45 Uhr ist Gottesdienst, um 15 Uhr Konzert.

Niemand von außerhalb erlaubt

Zuschauer von außerhalb der Einrichtung könnten allerdings keine zugelassen werden, bedauert Häßel. Dabei sei es sonst bei den Gottesdiensten gerade schön, wenn auch Leute von außerhalb kämen. „Hier ist barrierefrei, die Kirche nicht“, erklärt er. Bis diese Normalität wieder einkehrt, wird es aber wohl noch eine Weile dauern.