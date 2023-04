Zum 1. Juni zieht die Praxisgemeinschaft Kusel mit den Ärzten Michael Kurtz, Olaf Braun und Wolfgang Roos in ihre neuen Räume in der Industriestraße.

Die Praxis werde moderner und größer. In der Industriestraße 13 beziehen die drei Mediziner einen Teil der Räume des ehemaligen Elektromarkts. Neben einem barrierefreien Zugang zu den Praxisräumen stehen Patienten dort auch ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Parksituation war am bisherigen Standort in der Ringstraße für einige Patienten ein Problem, weiß Wolfgang Roos. Der 72-jährige Hausarzt, der Senior des Trios, wird auch weiterhin mit einer halben Stelle auf Honorarbasis beschäftigt sein.

Zum Praxisteam gehören neben den medizinischen Fachangestellten und einer Hebamme der Frauenarzt Michael Kurtz, auch Vorsitzender der Ärztlichen Kreisvereinigung Kusel, sowie der Internist und Notfallmediziner Olaf Braun, der seit April 2020 in der Praxisgemeinschaft praktiziert.

Grund für den Umzug sei der Platzmangel am bisherigen Standort in der Ringstraße. Die Praxisräume seien zu eng für drei Ärzte, berichtet Roos. Auch gebe es nur ein Labor. Die Praxisgemeinschaft Kusel bestehe weiterhin, erläutert Michael Kurtz. In den größeren Räumen seien alle Ärzte in ihrer Tätigkeit gleichberechtigt und selbstständig. Vorteile am neuen Standort seien neben der Barrierefreiheit die Bushaltestelle, schnelles Internet sowie die nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten.