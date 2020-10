Die „Postenbörse“, ein Sonderpostenmarkt, wird weiter in Waldmohr bleiben und in einen Neubau investieren. Dies wertet Ortsbürgermeister Jürgen Schneider als „sehr gute Nachricht für das zukünftige Versorgungsangebot in Waldmohr“.

Wie Schneider mitteilt, stand durch die Kündigung des Mietverhältnisses durch die Eigentümer für den „deutlich in die Jahre gekommenen, derzeitigen Geschäftssitz in der Höcherstraße“ zwischenzeitlich der Weggang der Postenbörse im Raum. In Gesprächen mit der Firmenleitung habe die Gemeinde das Gelände am Kreisel Süd, gegenüber dem Penny-Markt, als Neubaufläche angeboten. Der Standort überzeugte laut Schneider die Geschäftsführung. Dort werde nun ein sehr moderner und repräsentativer Markt mit einem erweiterten Sortiment entstehen.

Durch den Neubau, der bereits begonnen hat, werde das Angebot am Ort mit Vollsortimenter und Discounter hervorragend ergänzt, ohne in direkte Konkurrenz zu treten. Die Postenbörse soll im kommenden Jahr am neuen Standort eröffnet werden.