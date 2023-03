Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach etwa 140 Jahren hat die Post am Montag ihr Domizil in der Bahnhofstraße verlassen. Vor drei Jahren war in dem Gebäude bereit die Postbankfiliale aufgegeben worden. Nun wurde auch der rückwärtige Teil mit dem Zustellstützpunkt leergeräumt.

Der Lastwagen hatte keine lange Fahrt zurückzulegen. Der neue Standort befindet sich nicht einmal einen Kilometer entfernt in der Glanstraße, in der früheren Raiffeisenwerkstatt