Der Paketdienst DHL hat eine solarbetriebene Packstation mit 50 Fächern in Betrieb genommen und reagiert damit auf den weiterhin boomenden Onlinehandel. In der Saarbrücker Straße beim Aldi-Markt können Kunden künftig rund um die Uhr ihre Pakete abholen sowie frankierte Sendungen verschicken. Um Sendungen an der Packstation in Empfang zu nehmen, benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich, teilt die Post mit. Weitere Infos zu den Packstationen und deren Standorte gibt es unter www.dhl.de/packstation.