Die DHL/Deutsche Post-Gruppe hat ihren neuen Zustellstützpunkt in der Saarbrücker Straße in Betrieb genommen. 17 Zusteller starten von dort künftig ihre Touren. Der neue Standort wird demnächst vollkommen CO2-neutral betrieben. Die benötigte Energie für Licht, Heizung und auch der künftigen E-Flotte wird über 144 Solarmodule auf dem Dach, die eine Leistung von 50.400 Kilowattstunden im Jahr liefern, gewonnen. Luft-Wärmepumpen, die elektrisch betrieben werden, sorgen durch eine Fußbodenheizung für die notwendige Raumtemperatur. Der Stützpunkt versorgt Haushalte der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie Becherbach mit Briefen und Paketen; im Schnitt 50.000 Brief- und 7000 Paketsendungen in der Woche. 28 Mitarbeiter haben dort ihren neuen Arbeitsplatz.