Wegen des inzwischen zweiten positiven Corona-Falls an der IGS in Schönenberg-Kübelberg ist derzeit eine ganze Klasse in Quarantäne. Das teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Mögliche Infektionsketten innerhalb der Lerngruppe seien nicht nachvollziehbar gewesen, weswegen alle Schüler zuhause bleiben müssen.

Bei einem vorherigen Fall in der vergangenen Woche – laut RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich dabei um eine infizierte Lehrerin – hätten Kontaktpersonen „mit Unterstützung der Schule sehr schnell“ ermittelt werden können. Diese seien getestet worden und befänden sich ebenfalls in Quarantäne.