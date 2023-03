Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Früh übt sich, was ein Meister werden will“, bei Schillers schweizerischem Nationalhelden Wilhelm Tell waren es seine Jungs, die schon in jungen Jahren anfingen, mit der Armbrust zu üben. Der neunjährige Johannes Doll übt sich erfolgreich an der Platte, er ist begeistert vom Tischtennissport.

Das reaktionsschnelle Spiel mit dem 40 Millimeter kleinen Kunststoffball fasziniert ihn. Johannes Dolls bislang größter Erfolg liegt noch nicht allzu lange zurück: Ende