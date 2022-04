Nach längerer Pause wegen Corona ist es nun so weit: Der Pop-Projektchor mit Sängern aus den evangelischen Kirchenbezirken Kusel und An Alsenz und Lauter tritt am Sonntag, 1. Mai, in der Kuseler Stadtkirche auf. Unter Leitung von Bezirkskantor Tobias Markutzik sind im Gottesdienst ab 10 Uhr neue Lieder zu hören.

Der Projektchor wurde Anfang 2019 mit rund 45 Sängerinnen und Sängern gegründet. Er ist Teil des von der Landeskirche initiierten Erprobungsraumes Pop & Go (Popularmusik und Gottesdienst) und widmet sich dem modernen Liedgut. Ziel dieses Gemeindeaufbauprojektes ist es, die frohe Botschaft musikalisch und modern auszudrücken. „Unser Anliegen ist es, zeitgenössische und Popmusik in alltagstauglicher Sprache auch im Gottesdienst erklingen zu lassen“, sagt Kantor Tobias Markutzik aus Weilerbach. Zum Repertoire des Chores gehören vor allem auch Lieder aus dem vor wenigen Jahren neu eingeführten Liederheft „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“.

Sein vielversprechendes Debüt hatte der Chor im Frühjahr 2019 unter anderem mit einem Stück der Sängerin Pink gegeben. Nun wird die Gruppe nach unfreiwilliger Corona-Zwangspause wieder einen ersten Auftritt haben. Im Zentrum des Gottesdienstes stehe das Lied „My Jesus“ von Anne Wilson, einer jungen US-amerikanischen Singer-Songwriterin, kündigt Markutzik an. Der Kuseler Dekan Lars Stetzenbach wird im Gottesdienst über dieses Lied predigen.

Weitere Projekte sind nach Angaben von Markutzik in Planung. Ebenso seien neue Sänger stets willkommen.

Termin

Der Auftritt des Chores in der Kuseler Stadtkirche findet am 1. Mai um 10 Uhr im Gottesdienst statt.