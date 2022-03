Die Waldstraße ist in einem schlechten Zustand. Zum anderen ist die Situation für Fußgänger nicht ungefährlich.

Grund ist, dass die Straße eng ist und über keinen Gehweg verfügt. Bei der Ratssitzung fragte die SPD-Fraktion an, ob in absehbarer Zeit mit einer Besserung zu rechnen sei. Ortsbürgermeister Thomas Wolf räumte ein, dass der Verkehr in der Waldstraße recht hoch sei, bedingt nicht zuletzt durch die hohe Frequenz beim dort ansässigen Ponyhof. Gleichzeitig seien viele Wanderer unterwegs, was die Lage zusätzlich verschärfe.

Nach Rücksprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung sei ihm beschieden worden, „dass wir die Autofahrer dort lediglich mit Schildern auf die Gefahr aufmerksam machen können“. Da es sich bei der Waldstraße um einen Landwirtschaftsweg handele, gebe es kaum eine andere Möglichkeit.