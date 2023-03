Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen einer Vielzahl an Verkehrsdelikten ist ein 26-jähriger Saarländer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Mann war angeklagt, im April in Schönenberg-Kübelberg unter anderem eine Polizistin angefahren zu haben. Weil er wiederholt vor Gericht nicht erschien, erfolgte die Verurteilung per Strafbefehl.

Ohne Fahrerlaubnis soll der Autofahrer aus dem Saarland am 16. April mit einem nicht zugelassenen Auto gefahren sein. An dem schwarzen BMW, der nicht haftpflichtversichert war, war ein Kennzeichen