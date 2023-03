Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 15. Verhandlungstag im Prozess wegen der Polizistenmorde von Ulmet könnte es in sich haben. Denn Florian V., der Mitangeklagte, will sein Schweigen brechen und am Montag, 19. September, aussagen.

Seine Verteidiger Christian Kessler und Thomas Will hatten mit dem Gericht eine Art Deal ausgehandelt. Der lautete: Wenn die Kammer die Videoaufzeichnungen sämtlicher Vernehmungen von Florian V. in der Verhandlung