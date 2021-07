Gleich mehrere tierische Einsätze hatte die Kuseler Polizei am Freitagnachmittag zu bewältigen. Unter anderem brachte sie eine Entenfamilie wieder zusammen.

Eine aufmerksame Passantin hatte Entenküken in Not gemeldet. Die Kleinen waren am Regenrückhaltebecken zwischen Walkmühl- und Trierer Straße durch ein Gitter in den Schacht gefallen. Alleine kamen sie dort nicht mehr raus zu ihrer Mutter. Die Beamten zögerten nicht lange, befreiten die Tierchen aus ihrem Gefängnis und führten sie der wartenden Entenmutter zu. Mutter und Kinder schwammen anschließend wohlauf von dannen.

Hund und Schlange

Zuvor war die Polizei zu einem freilaufenden Hund am Seniorenheim in Altenglan gerufen worden. Dieser habe bereits einen anderen Hund gebissen und verletzt. Besucher eines internen Sommerfestes hielten den Hund bis zum Eintreffen von Polizei und Tierschutz fest. Der verletzte Hund wurde derweil in eine Tierklinik gebracht. Die Personalien aller Beteiligten stehen laut Polizei fest.

Und schließlich meldete eine 86-Jährige aus Rammelsbach ganz aufgeregt, sie habe in der Haschbacher Straße eine etwa ein Meter lange Schlange gesehen. Als die Beamten ankamen, hatte sich die Schlange aus dem Staub gemacht. Anhand von Fotos aus dem Internet konnte anschließend geklärt werden, dass es sich um eine einheimische und ungefährliche Ringelnatter gehandelt hat.