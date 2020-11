Weil er auf der B 270 bei Heinzenhausen schneller als für sein Kleinkraftrad erlaubt unterwegs war, wurde ein 65-jähriger Mann am Montagnachmittag von der Polizei kontrolliert. Wie die Ordnungshüter berichten, waren die Beamten gerade in einem zivilen Dienstwagen auf dem Weg von einem Termin zurück zur Polizeiinspektion in Lauterecken, als ihnen das zu schnelle Zweirad mit Versicherungskennzeichen auffiel. Bei der Kontrolle habe sich ergeben, dass das Fahrzeug tatsächlich „unzulässig verändert“ wurde. Zudem sei der Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis gewesen. Daraufhin wurde dem 65-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Außerdem erhalte der 65-Jährige eine Strafanzeige.