Er verhält sich, als könne er niemandem ein Härchen krümmen. Aber er ist schon 70-mal polizeilich in Erscheinung getreten. Er bestreitet alle wesentlichen Anklagepunkte. Aus dem Gefängnis heraus soll er brisante Sprachnachrichten gesendet haben. Deshalb sitzt er seit Wochen in Einzelhaft und wird in der Zelle per Video überwacht. Einen Polizisten soll er im Dezember 2021 mehrfach als „Drecksack“ bezeichnet haben. Am zweiten Verhandlungstag sagte er dazu, er könne sich an seine Wortwahl „nicht genau erinnern“. Möglicherweise sei sie „nicht hundertprozentig korrekt“ gewesen. Die ganze Geschichte hier.