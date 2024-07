Flaschen flogen, zudem Einmachgläser, sogar Dosen: Was sie in die Hände bekamen, sollen zwei junge Männer in einer Januarnacht mitten in Wolfstein auf zwei Polizisten geschleudert haben. Einer der Beschuldigten muss nun vor Gericht. Der Tatvorwurf wiegt schwer.

Einige der Flaschen, Büchsen, Glasgefäße waren voll – und von daher als Wurfgeschosse