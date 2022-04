Auf dem Bambergerhof im südlichen Kreis Kusel läuft zurzeit ein Polizeieinsatz. Über dem Ort mit etwa 50 Einwohnern kreist seit 11.45 Uhr ein Polizeihubschrauber. Wie Bewohner der Siedlung berichten, wird nach einer Person gesucht. Die Polizei bestätigte auf Anfrage den Einsatz. Es handele sich um eine Fahndung. Die gesuchte Person, ein Mann, wird verdächtigt, am Morgen seine Lebensgefährtin bedroht zu haben. Die Polizei wertet diese Bedrohung als ernstzunehmen und versucht deshalb, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Bewohner des Bambergerhofs sagten der RHEINPFALZ, dass der Mann zwar in dem Örtchen wohne, aber aus dem Saarland stamme. Der Bambergerhof ist eine Siedlung, die einst vom Herzog von Pfalz-Zweibrücken gegründet wurde. Heute gehört der Ort zur Gemeinde Breitenbach, diese wiederum zum Kreis Kusel.