Auf dem Bambergerhof im südlichen Kreis Kusel läuft ein Polizeieinsatz. Über dem Ort mit rund hundert Einwohnern kreiste von etwa 11.30 Uhr bis in den Nachmittag hinein ein Polizeihubschrauber. Laut Polizei wird nach einem Mann gefahndet. Der Gesuchte wird verdächtigt, am Morgen seine Lebensgefährtin bedroht zu haben. Die Polizei wertet diese Bedrohung als ernstzunehmend und versucht deshalb, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Der Gesuchte wohnt zwar in der Gegend, stammt nach Angaben von Bürgern aber aus dem Saarland. Am Nachmittag legte der Hubschrauber eine Einsatzpause ein, der Mann war aber noch nicht gefunden. Schon in den vergangenen Tagen hatte der Mann die Polizei beschäftigt, weshalb in Breitenbach und Umgebung häufiger Polizisten zu sehen waren. Der Bambergerhof ist eine Siedlung, die vor 260 Jahren vom Herzog von Pfalz-Zweibrücken gegründet wurde. Heute gehört der Ort zur Gemeinde Breitenbach, diese wiederum zum Kreis Kusel.