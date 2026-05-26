Eine Verkehrstote verzeichnet die Polizei Kusel für 2025. Ansonsten sieht die Unfallstatistik nicht schlecht aus – wobei ein Trend den Beamten besonders negativ auffällt.

Die gute Nachricht: Im Wirkungsbereich der Polizeiinspektion Kusel hat es 2025 seltener geknallt als im Vorjahr. Insgesamt verzeichnet die Kreisstadt-Inspektion, der die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg angegliedert ist, 1633 Verkehrsunfälle. Das entspricht einem Rückgang von rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weniger erfreulich fallen jedoch andere Werte aus.

An erster Stelle nennt Inspektionsleiter Christoph Maurer ein Ereignis, das im August 2025 weit über den Landkreis hinaus Aufmerksamkeit auf sich zog: Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Regionalbahn auf dem unbeschrankten Bahnübergang am Kuseler Gewerbegebiet vor der Grünschnitt-Sammelstelle kam eine 16-jährige Insassin des Wagens ums Leben. Es handelt sich um den einzigen tödlichen Vorfall in der aktuellen Verkehrsunfallbilanz.

Fahrer häufiger berauscht unterwegs

Unterschiedliche Entwicklungen zeigen sich bei den Verletztenzahlen. So ist auf der einen Seite die Anzahl der Unfälle mit Leichtverletzten deutlich gestiegen: 117 Fälle, bei denen teils mehrere Personen zu Schaden kamen, registrierte die Polizei für das vergangene Jahr. Zum Vergleich: 2024 waren es 96. Auf der anderen Seite gab es mit 18 Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten fünf weniger im Vergleich zum Vorjahr, was einem Rückgang von rund 22 Prozent entspricht. Insgesamt zeigt der Blick auf die Bilanz, dass 190 Menschen verunglückten – ein Anstieg von rund 17 Prozent gegenüber 2024.

Eine Beobachtung, die Maurer hervorhebt: Die Bereitschaft von Fahrern, alkoholisiert oder unter Drogeneneinfluss am Steuer zu sitzen, habe zugenommen. Auch für das bisherige Jahr hätten Verkehrskontrollen gezeigt, dass auffällig viele Menschen vor den Lenkrädern berauscht unterwegs sind. Was das vergangene Jahr betrifft, waren bei 39 Verkehrsunfällen Alkohol und Drogen im Spiel – in manchen Fällen hatten die Fahrer sowohl getrunken als auch berauschende Mittel zu sich genommen. Um die Anzahl der Rauschfahrten zu reduzieren, kündigt Maurer an, dass die Polizei verstärkt auf Verkehrskontrollen setzen wolle.

Senioren seltener an Unfällen beteiligt

Gesunken ist dagegen die Anzahl der Verkehrsunfälle, an denen Menschen ab 65 Jahren beteiligt waren. Sie stellen neben jungen Fahrern zwischen 18 und 24 Jahren eine Risikigruppe dar, bei der die Polizei von einer erhöhten Unfallchance ausgeht. Demnach waren Senioren 2024 an 364 Unfällen beteiligt, im Folgejahr nur noch bei 336. Maurer merkt an, dass es sich häufig um missglückte Fahrmanöver beim Wenden oder Rückwärtsfahren handele, etwa auf Parkplätzen von Supermärkten. Insgesamt wurden bei den Unfällen, an denen Personen der Altersgruppe beteiligt waren, 23 Menschen verletzt, davon drei schwer.

Erfreulich ist für die Polizei, dass bei der jüngeren Risikogruppe ein Rückgang zu verzeichen ist. Demnach sank die Anzahl der Unfälle unter Beteiligung von jungen Fahrern 2025 gegenüber dem Vorjahr von 319 auf 288. Insgesamt waren 18- bis 24-Jährige 137 Mal als Verursacher involviert. 36 Menschen wurden unter Beteiligung von Personen aus der Altersgruppe verletzt – wie bei den Senioren drei davon schwer. Die häufigste Ursache für die Unfallbeteiligung von jungen Fahrern: eine zu hohe Geschwindkeit.

Aufklärungsquote nach Fluchten steigt

Auch Kindern gilt in der Unfallstatistik ein besonders Augenmerk. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl verletzter Menschen unter 14 Jahren um sieben. Vier Kinder haben bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten, 16 weitere sind mit leichten Blessuren davon gekommen. Positiv heben die Beamten jedoch hervor, dass nur zwei Kinder als Fußgänger leicht verletzt wurden – und junge Radfahrer gar nicht erst in der Statistik auftauchen.

Ein Plus verzeichnet die Polizei außerdem bei den motorisierten Zweirädern. Hier stieg die Anzahl der Unfälle gegenüber dem Vorjahr von 36 auf 51. Erfasst sind neben Motorrädern auch Fälle mit E-Scootern, die im vergangenen Jahr neunmal aktenkundig wurden. Ein Rückgang zeigt sich hingegen bei den Unfallfluchten, deren Anzahl von 270 auf 259 sank. Aus Sicht der Beamten erfreulich: Die Aufklärungsquote liege bei 45,17 Prozent und entspreche damit fast dem Rekordwert von 2023 (46,04 Prozent).

Wildunfälle auf „historischem Tiefstand“

Einen deutlichen Rückgang gibt es bei den Wildunfällen. Hier sank die Anzahl um 149 Fälle auf 567, was laut den Beamten einen „Rekordtiefstand der letzten fünf Jahre“ darstellt. Trotz der positiven Entwicklung machen Wildkollisionen allerdings mit rund 35 Prozent immer noch einen hohen Anteil des gesamten Unfallaufkommens aus. Deutlich wird die Dimension auch durch die Gesamtschadenssumme bei Wildunfällen, die sich nach Angaben der Polizei auf über 850.000 Euro beläuft.