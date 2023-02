Bei einer Fahrzeugkontrolle hat eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Mittwoch um 1.40 Uhr einen Mann ohne Führerschein erwischt. Die Polizisten hielten den Transporter mit insgesamt vier Insassen auf dem Rastplatz Waldmohr an der A6 an und kontrollierten die Männer. Der 37-jährige Fahrer händigte den Beamten einen kroatischen Führerschein aus. Da das Dokument keine Sicherheitsmerkmale aufwies, bestand der Verdacht der Urkundenfälschung. Als die Beamten den Mann im System überprüften, erfuhren sie, dass er auch keinen kroatischen Führerschein hat. Als sie dem Fahrer das mitteilten, gab er seine Lüge zu und entschuldigte sich dafür. Da einer der Fahrzeuginsassen einen gültigen Führerschein vorlegen konnte, durften die Männer ihre Fahrt fortsetzen. Den Kroaten erwartet ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. Der gefälschte Führerschein wurde als Beweismittel sichergestellt.