Am Samstagabend ist gegen 18.45 Uhr ein Auto von der Bundesstraße 270 abgekommen. Der Wagen kollidierte mit der Schutzplanke rechts neben der Fahrbahn. Laut Polizei war der Fahrer wegen einer umherfliegenden Wespe in Panik geraten und verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. „Die Wespe wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten aus dem Fahrzeug befreit, so dass der Verkehrsteilnehmer nach der Unfallaufnahme beruhigt und sicher weiterfahren konnte“, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei rät in einem solchen Fall, zunächst Ruhe zu bewahren und erst das Fahrzeug sicher zum Stillstand zu bringen.