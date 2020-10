Die Kuseler Polizei und die Kreisverwaltung beteiligen sich am Mittwoch am landesweiten Maskenkontrolltag. Teams beider Behörden werden an diesem Tag ab 9 Uhr unter anderem in Geschäften oder an Bushaltestellen für die Maskenpflicht sensibilisieren. Bußgelder zu erheben bei Verstößen gegen die Maskenpflicht stehe nicht im Vordergrund. Das hat Birgit Schnorr von der Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage am Montag bestätigt.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte Mitte September einen solchen landesweiten Maskenkontrolltag angekündigt. Während die Polizei sich zumeist auf die Oberzentren konzentriert, soll es die Kooperation von Ordnungsamt und Polizei an diesem Tag auch im Landkreis Kusel geben. Teams wollen Orte aufsuchen, an denen Maskenpflicht gilt – unter anderem Geschäfte im gesamten Landkreis, aber auch Bushaltestellen. „Wir wollen die Leute dafür sensibilisieren, wie wichtig die Masken für die Prävention sind“, sagt Schnorr. Gegebenenfalls werde korrigierend eingegriffen; wenn beispielsweise jemand die Maske falsch trägt.

Der Kontrolltag soll im Kreis Kusel nicht dazu dienen, Bußgelder zu erheben – wenngleich es in hartnäckigen Fällen zu solchen kommen kann. „Wir sind schon bisher gut damit gefahren, eher an die Vernunft der Leute zu appellieren“, sagt Schnorr, die darauf verweist, dass sich die Corona-Zahlen im Kreis bislang aufgrund des verantwortungsvollen Handelns der Menschen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau eingependelt haben. „Das wollen wir doch alle beibehalten.“