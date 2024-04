Ein Vorfall am Bahnhof hat am Donnerstagabend einen Einsatz der Polizei erfordert. Ein Zeuge meldete gegen 20.30 Uhr eine Auseinandersetzung, in die sechs Personen verwickelt waren. Der Anrufer gab laut Polizei an, dass ein Angreifer Steine auf eine Gruppe Jugendlicher geworfen und dabei möglicherweise ein rothaariges Mädchen getroffen habe. Die Jugendlichen flohen in Richtung Hollerstraße und waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr aufzufinden. Die Einsatzkräfte konnten jedoch den Steinwerfer identifizieren. Die Polizei sucht nun die beteiligten Jugendlichen und weitere Zeugen, die sich unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de wenden sollen.