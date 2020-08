Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einer Unfallflucht machen können. Nach Angaben der Ordnungshüter ist am Montag an einem Einkaufsmarkt in der Lautertalstraße ein geparktes Auto – vermutlich mit einem Einkaufswagen – beschädigt worden. Der Vorfall habe sich zwischen 6 und 9 Uhr ereignet. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.