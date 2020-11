Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag auf der auf der B420 zwischen Bledesbach und Kusel ereignet hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Nach Angaben der Ordnungshüter war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen hinter einem dunkelgrünen Geländewagen unterwegs, als von diesem plötzlich ein Fahrzeugteil auf die Fahrbahn fiel. Dadurch sei der Polo der Geschädigten beschädigt worden, der grüne Wagen sei unvermittelt weitergefahren. Die Polizei geht aber bislang davon aus, dass der Unfallverursacher den Vorfall nicht bemerkt haben könnte. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei in Kusel zu melden.