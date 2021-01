Intensiv abbremsen musste ein Autofahrer laut Polizei am Sonntagabend auf der Saarbrücker Straße (B 420), um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer eines VW Caddy mit Kreuznacher Kennzeichen hatte ihn in Höhe der Einkaufsmärkte überholt und scherte wegen dem Gegenverkehr unmittelbar vor ihm wieder ein. Der Caddy-Fahrer war zuvor bereits einige Zeit sehr dicht auffahrend hinter dem Audi über die Bundesstraße von Medard in Richtung Kusel unterwegs. Während das Kennzeichen des Überholers bekannt ist, sucht die Polizei den Fahrer des entgegenkommenden hellen Wagens. Sie fragt, ob Insassen bei dem Überholvorgang um 17.45 Uhr gefährdet wurden. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet Zeugen, sicher unter der Telefon-Nummer 06382 9110 zu melden.