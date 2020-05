200 Euro Schaden verursacht und einfach weitergefahren: Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Haschbacher Straße ereignet hat. Wie die Ordnungshüter berichten, kamen sich dabei ein schwarzer VW Polo und ein „hellblauer Kombi unbekannter Marke“ zu nahe und berührten sich mit den linken Außenspiegeln. Gesucht wird nun der Fahrer des hellblauen Kombis, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel, Telefon 06381 9190, oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.