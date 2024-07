Die Polizei sucht einen 14-jährigen Jungen, der als vermisst gemeldet worden ist. Am Freitag, 19. Juli, war der Junge nicht nach Hause gekommen, so die Polizei in einer Mitteilung. Zuletzt haben die Eltern ihn an jenem Tag um 7 Uhr morgens schlafend im Bett gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Umfangreiche Ermittlungen nach dem Aufenthaltsort des Jugendlichen verliefen bisher ohne Erfolg. Deshalb wenden die Beamten sich nun an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten seit vergangenem Freitag gesehen? Wer kann Hinweise zu Anlaufadressen oder Kontakten des 14-Jährigen geben? Derzeit ist nicht bekannt, welche Kleidung der Gesuchte trägt.

Laut Beschreibung ist der Jugendliche etwa 1,70 Meter groß, 70 Kilo schwer, hat kurze dunkelblonde Haare und einen auffälligen Pfefferfleck auf der Nase. Ein Foto hat das Polizeipräsidium Westpfalz im Internet veröffentlicht.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zu dem 14-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.