Unfallflucht in der Hauptstraße. Vermutlich ein Kradfahrer kümmerte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht um den Schaden, den er an einem abgestellten Peugeot verursachte. Die hintere Stoßstange wies Unfallspuren auf. Auch wurden an der Unfallstelle Teile eines anderen Fahrzeuges gefunden.