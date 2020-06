Die Polizei sucht derzeit nach einem unfallflüchtigen Autofahrer, der an einem Anwesen in der Höcherbergstraße mehrere Palisaden (Begrenzungssteine) beschädigt hat. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr. Die Ordnungshüter gehen desweiteren davon aus, dass der gesuchte Verkehrsteilnehmer dabei auch den Unterboden seines Fahrzeugs beschädigt hat. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, oder anderweitig Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.