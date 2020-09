Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich den Beamten der Autobahnpolizei am Donnerstagabend an der Raststätte Waldmohr. Dort fuhr ein Sattelschlepper vor, der 110 zusätzliche Leuchten aufwies. Sie bestanden teilweise aus mehreren Einzel-LED-Lampen. Das Fahrzeug war nicht nur mit zusätzlichen Lichtquellen übersäht, sondern auch noch komplett mit einer amerikanischen Flagge überlackiert. „Bei allem Verständnis für die Liebe zum mobilen Untersatz und der Arbeit, die in den Truck geflossen sind, musste der Zustand geahndet werden“, heißt es im Polizeibericht. Der passend zum Fahrzeugmotto gekleidete Fahrzeugführer erwiderte auf den Verstoß angesprochen, dass der Lkw doch so gut zu erkennen sei. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme stellt die Beamten fest, dass viele der verbauten Leuchten nicht einmal eine Spannungsprüfung durchlaufen hatten.