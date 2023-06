Vermutlich wird es einige Zeit dauern, bis ein 20-Jähriger wieder am Straßenverkehr teilnehmen darf. Einer Mitteilung zufolge stoppte die Polizei das Fahrzeug des Mannes in der Nacht auf Freitag in der Kreisstadt. Aufgrund seines Verhaltens hatten die Beamten den Verdacht, dass der 20-Jährige Drogen konsumiert haben könnte. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht, er reagierte positiv auf Amphetamine. Auf der Dienststelle wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet, die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt, so die Polizei.