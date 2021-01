Bei einer Kontrolle ist eine Polizeistreife in der Silvesternacht in Meisenheim auf Drogen gestoßen. Wie die Lauterecker Inspektion mitteilt, nahmen sich die Beamten gegen 23 Uhr in der Raumbacher Straße zwei Männer vor, um sie einer Personenkontrolle zu unterziehen. Bei der Durchsuchung des Duos fanden sich Betäubungsmittel. Die Polizei stellte die Drogen sicher. Gegen einen der beiden Männer wird laut Veldenz-Inspektion nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.