Bei Renovierungsarbeiten an einem älteren Gebäude in Medard ist Munition gefunden worden. Das hat die Polizei am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Beamte der Polizeiinspektion Lauterecken haben die verrosteten Patronen am Dienstag übernommen, um sie vernichten zu lassen. Die Munition muss bereits seit längerer Zeit dort gelegen haben.

In Einöllen wurden einer Streifenbesatzung ebenfalls am Dienstag ein Gewehr Kaliber 22 und ein Luftgewehr sowie eine Machete übergeben. Auch diese Gegenstände sollen vernichtet werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass durch diesen Service der Polizeiinspektion Handhabungsfehler durch Laien bei Waffen verhindert werden. Außerdem werde dadurch vermieden, dass sich Unbefugte strafbar machten, wenn sie Munition und Waffen selbst zur Polizeiinspektion bringen. Durch den Einsatz der Beamten sei die korrekte Handhabung gewährleistet. Die Beamten entfernen die Gegenstände regelmäßig selbst von der Fundstelle.