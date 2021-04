In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat die Lauterecker Polizei einen Karabiner K 98 sichergestellt. Die Waffe sei in schussfähigem Zustand, heißt es in einer Mitteilung. Nähere Angaben zum Ort machten die Beamten nicht.

Der Karabiner war offenbar beim Entrümpeln aufgetaucht: Ein Mann habe sie beim Sichten des Nachlasses seines Bruders gefunden und die Polizei verständigt. Dies sei der korrekte Weg gewesen, so die Beamten weiter: „Keinesfalls sollte man ohne waffenrechtliche Erlaubnis Waffen solcher Art transportieren.“ Der Verstorbene habe eine solche Erlaubnis für den Waffenbesitz nicht gehabt.