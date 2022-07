Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch einen 28-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in großem Umfang mit Cannabis gehandelt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Beamten in einem unbewohnten Haus in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein eine sogenannte Indoor-Plantage. Dort soll der Verdächtige rund 1500 Cannabis-Pflanzen gehegt und gepflegt haben – quasi das gesamte Anwesen habe als Anbaufläche gedient, heißt es im Polizeibericht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete ein Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft an. Grund: Fluchtgefahr. Der 28-Jährige habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.