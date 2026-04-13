Die Polizei hat am Samstagvormittag einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der ohne gültige Versicherung unterwegs war. Nach Angaben der Beamten fehlte an dem Fahrzeug das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen, was auf einen fehlenden Versicherungsschutz hinwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und der Fahrer erhielt eine Strafanzeige.

Die Polizei erinnert daran, dass E-Scooter als Kraftfahrzeuge gelten und der Versicherungspflicht unterliegen. Seit dem 1. März müssen zudem grüne Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 durch schwarze Kennzeichen ersetzt werden. Diese sind bei der jeweiligen Versicherung erhältlich.