Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am späten Donnerstagabend zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt. Wie die Polizei mitteilt, steht das Duo im Verdacht, in einen Einkaufsmarkt in Schönenberg-Kübelberg eingebrochen und diverse Waren gestohlen zu haben. Kurz vor 23 Uhr wurde der Polizei Kusel der Einbruchalarm gemeldet. Die zuerst eintreffende Streife stellte fest, dass zwei Türen des Marktes gewaltsam geöffnet wurden. Ein Zeuge konnte einen Hinweis auf zwei Personen geben, die weggerannt waren, und die er auch beschreiben konnte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung in der Umgebung stellten die Beamten wenig später einen 21-Jährigen sowie einen 15-jährigen Jugendlichen, auf die die Beschreibung passte. Der Verdacht gegen sie erhärtete sich, als bei der weiteren Kontrolle des Duos eine größere Menge Alkohol und Zigaretten gefunden wurde. „Dabei dürfte es sich um Diebesgut aus dem Einkaufsmarkt handeln“, teilte die Polizei weiterhin mit. Bei einer Überprüfung der Personalien kam den Beamten zufolge außerdem heraus, dass beide Tatverdächtige bereits strafrechtlich aufgefallen sind. Während der 21-Jährige in Gewahrsam genommen wurde, übergab die Polizei den Jugendlichen in die Obhut seiner Mutter. Die weiteren Ermittlungen laufen.