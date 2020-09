Eine 26-Jährige ist am Mittwochnachmittag offenbar beim Ladendiebstahl ertappt worden. Nach Angaben der Polizei wurden bei der Frau Waren gefunden, die aus dem Einkaufsmarkt in der Glantalstraße stammten, aber dort nicht bezahlt wurden. Die vermutlich gestohlenen Gegenstände fanden sich nach Angaben der Polizei in einer Sporttasche, die im Außenbereich des Marktes versteckt war. Die Polizei habe daraufhin die Personalien der 26-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest sei ebenfalls durchgeführt worden. Das Ergebnis: 1,8 Promille.