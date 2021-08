Die Polizei hat ein mutmaßliches Betrügerpärchen dingfest gemacht. Mit dem sogenannten Enkeltrick soll das Duo im März eine Seniorin aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein um 20.000 Euro betrogen haben. In der Nacht zum Mittwoch wurden ein 25-Jähriger und seine 26-jährige mutmaßliche Komplizin von Beamten der Polizeidirektion Chemnitz in einem Hotel in Eibenstock (Sachsen) festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde beim Amtsgericht Kaiserslautern ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt für ein Hotelzimmer, in das das Paar am 3. August eingecheckt hatte. Bei der Durchsuchung des Zimmers und des von den beiden genutzten Autos fanden und beschlagnahmten die Beamten mehrere Telefone sowie rund 1400 Euro Bargeld. Der junge Mann und seine ein Jahr ältere Gefährtin wurden am Mittwoch einem Ermittlungsrichter in Chemnitz vorgeführt und anschließend ins Gefängnis gebracht. Zum Tatvorwurf, teilte die Polizei weiter mit, schweigt das Duo. Die Ermittler prüfen nun auch, ob die Tatverdächtigen mit weiteren Betrügereien in Verbindung gebracht werden können.