„Insgesamt ist die Lage sehr entspannt. Nur in Einzelfällen wird gegen die Verordnung wegen der Corona-Krise verstoßen.“ Die Polizei im Landkreis hat zwar täglich mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun, zu größeren Vorfällen ist es aber noch nicht gekommen, und die Fallzahlen halten sich in Grenzen.

Arno Heeling, Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken, stellt klar, dass die Corona-Verordnung hauptsächlich überwacht wird durch Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltungen. „Aber natürlich wird nachts auch bei der Polizei angerufen.“ Im Rapport zeige sich, dass sich Leute meist durch Lärm gestört fühlten, wie es in den wärmeren Monaten aber immer vorkomme, meist, weil Gruppen zusammen feierten.

Am vergangenen Wochenende war die Polizei auch wegen einer Zusammenkunft vieler Menschen an die Selberghütte gerufen worden. Als die Beamten eingetroffen seien, hätten sie aber nichts mehr vorgefunden. Auch hier, so seine Auffassung, sei wohl nur das Rechtsempfinden gestört gewesen.

Bei Kontrolle Rauschgift gefunden

Laut Heeling wird seit Beginn der Corona-Krise ein- bis zweimal pro Tag die Polizei gerufen, weil entweder Leute zusammenstehen und feiern. Gründe seien Ruhestörung oder das Nichteinhalten der Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie. Wenn die Beamten dann vor Ort seien, „geht’s meistens locker aus“. Doch es sei auch schon vorgekommen, dass junge Leute weggerannt seien. Prompt wurde dann bei der Kontrolle Rauschgift bei ihnen gefunden. Das sei aber – beispielsweise am Bahnhof Lauterecken – „nichts Neues“.

Immer wieder wird Kritik laut, dass Menschen die Corona-Krise dazu nutzten, andere anzuschwärzen, zu denunzieren. „Das sieht die Polizei nicht so“, stellt der Polizeichef klar. Er nennt als Beispiel die Unfallflucht. Auch hier sei nur mit Hilfe von Zeugen möglich, viele Fälle aufzuklären und auch präventiv tätig zu werden.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung meldet die Polizei der Kreisverwaltung, die als Bußgeldstelle die Höhe festlegt – das reicht von der Verwarnung mit 55 Euro bis zu 2500 Euro bei rechtswidriger Öffnung eines Geschäfts.

Zusätzliche Streifen

Christoph Maurer, Leiter der Polizeiinspektion Kusel, erläutert, dass man frühzeitig mit der zuständigen Kreisverwaltung Gespräche geführt habe und aus Polizeisicht nur unterstützend tätig sei. Ab und an gebe es gemeinsame Kontrollen mit Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei habe man Sonderkräfte aufgebaut, die bei einer zusätzlichen Bestreifung ein besonderes Augenmerk auf Corona legten. Laut einem festgelegten Plan würden bestimmte Örtlichkeiten angefahren und auch mal ein Auto angehalten. Maurer nennt als Beispiel vier 25-Jährige, die gemeinsam in einem Wagen säßen und bestimmt nicht einem Haushalt angehörten.

Nur drei Anzeigen

Bislang habe es aber nur drei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung gegeben – das sei so gut wie nichts. Für die Polizei gelte der Grundsatz der Kommunikation und deutlichen Ansprache, es gehe nicht um Bestrafung. Bewegung im Freien sei ja auch grundsätzlich nicht verboten – etwa Spaziergänge mit und ohne Hund oder Joggen. Wer allein oder mit einer zweiten Person unterwegs sei, dürfe sich auch mal hinsetzen. Anders sehe das allerdings aus, wenn eine Gruppe einen Grill oder einen Kasten Bier dabei habe.

Nicht zugenommen hat im Bereich Kusel und dem südlichen Landkreis übrigens die Gewalt in engen Beziehungen: Vom 1. März bis jetzt gab es laut Maurer 13 Strafanzeigen. Im vergangenen Jahr seien es im gleichen Zeitraum 20 gewesen.

Zur Sache: Wanderhütte abgesperrt

Kritik war aufgekommen, weil am vergangenen Wochenende sich etliche Leute an der Wanderhütte vorm Selberg des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Rutsweiler versammelt hatten. Besonders in den sozialen Medien wurden harsche Worte laut, weil dort nicht nur Menschen beisammen gesessen hätten, sondern auch Musik gemacht worden sei.

Klaus Cossmann, Vorsitzender der PWV-Ortsgruppe, sieht das Ganze gelassen: „Es ist halt ein schönes Plätzchen.“ Zwar ruhe der Gastronomiebetrieb bereits seit dem 8. März – Cossmann nennt als Grund für die frühzeitige Schließung das hohe Alter mancher Helferinnen und Helfer, die zur Risikogruppe gehörten – doch seien am vergangenen Wochenende etliche Leute Richtung Hütte marschiert. Essen und Getränke hätten sie sich von zu Hause mitgebracht. Die Menschen hätten auch mit Abstand voneinander gesessen. Zwei Besucher hätten auch kleine Boxen dabeigehabt, Musik gemacht und gesungen. „Das war nicht verboten, aber grenzwertig“, so die Einschätzung Cossmanns.

Nachdem jemand dies gesehen und die Behörden benachrichtigt habe, sei auch das Ordnungsamt an die Hütte gekommen. Da sei „soweit alles in Ordnung“ gewesen.

Am Mittwochmittag nun hatte Cossmann mit dem Ordnungsamt der Kreisverwaltung einen Termin vor Ort. Man sei in einem guten, konstruktiven Gespräch übereingekommen, das Gelände mit Flatterband abzusperren, damit niemand mehr an die Hütte kann.

Auch auf der Facebook-Seite des Vereins hatte der Vorsitzende auf die Probleme bei der Rast an der Hütte hingewiesen.