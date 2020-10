Wer heute Mittag nicht unbedingt mit dem Auto in die Kuseler Innenstadt muss, der sollte diesen Bereich meiden. Dieser Appell kommt von Polizeichef Christoph Maurer. Grund: Die Jet-Tankstelle in der Fritz-Wunderlich-Straße hat zwischen 13 und 14 Uhr eine Werbeaktion mit kostenfreiem Tanken. Die Polizei rechnet daher mit massiven Verkehrsproblemen und wird gegebenenfalls einschreiten, wie Maurer betonte.

Der Polizeichef rechnet damit, dass sehr viele Autofahrer nach Kusel kommen werden, um sich den kostenlosen Sprit zu sichern. „Weil wir auch noch die Baustelle am Kreisel haben, wird sich die Stadt dann ganz schnell füllen“, fürchtet er – erst recht, wenn die Tankstelle voll besetzt ist und Tankwillige dann auf der B 420 warten.

Die Polizei, die auch mit dem Ordnungsamt in Verbindung steht, werde sich ein entwickelndes Verkehrs-Chaos nur kurz anschauen und dann eingreifen. Notfalls werde sie die Aktion sogar abbrechen. Genau das war bereits in mehreren Städten passiert, wo in den vergangenen Tagen eine ähnliche Aktion der Kette lief.

Schon vor wenigen Jahren hatte die Tankstelle am Raiffeisenmarkt beim Betriebsübergang eine ähnliche Aktion gestartet. Die Folge damals – noch ohne die Baustelle – waren schon gravierend. Der Stau in Kusel fand sogar seinen Weg in die Radio-Verkehrsnachrichten.