Die Polizei hat am Montag, 6. März, in der Kreisstadt einen mutmaßlichen Einbrecher dingfest gemacht. Zwischen 6.45 und 12.55 Uhr soll sich der 22-Jährige in der Glanstraße über eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zu einem Haus verschafft haben und dort mehrere Gegenstände gestohlen haben. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Nach der Tat habe der 22 Jahre alte Tatverdächtige identifiziert und festgenommen werden können, teilt die Polizei mit.