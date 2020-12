Einen schwer verletzten Fuchs haben Einsatzkräfte der Polizei am Sonntagmorgen in St. Wendel töten müssen. Das Tier war in eine sogenannte Totfangfalle geraten.

Die auch Bärenfalle genannte Vorrichtung aus massivem Eisen hat der Fuchs wohl noch mit sich geschleppt, war das verletzte Tier doch im Ortsbereich des St. Wendeler Stadtteils Marpingen mitten auf der Straße entdeckt worden. Wie die Inspektion St. Wendel mitteilt, erlöste einer der Beamten den Fuchs am frühen Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr von seinem Leid.

Wo die Falle aufgestellt war und wer sie platziert hat, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz sowie der Jagdwilderei. Hinweise sind erbeten an die Polizeiinspektion St. Wendel, Telefon 06851 8980.