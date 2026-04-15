Qualifizierte Bewerber sind auch bei der Polizei gefragt. Um junge Menschen für den Beruf zu gewinnen, hat die Polizeiinspektion Lauterecken ihre Türen geöffnet.

Wie fahndet die Polizei? Wie wird ein Verdächtiger durchsucht? Und geht die schwarze Farbe nach der Fingerabdrucknahme wieder ab? Die Polizisten Max Strauß und Sebastian Buck geben Einblicke in den Berufsalltag und haben einen Übungsfall mit Praxisanteil vorbereitet. Der beginnt mit der Schilderung eines Notrufs: Eine Mitarbeiterin einer Lauterecker Tankstelle berichtet von einem bewaffneten Überfall. Gemeinsam mit acht Jugendlichen erarbeiten die Polizisten, die unter anderem als nebenamtliche Einstellungsberater tätig sind, die ersten Schritte, um die Lage zu sondieren und den Einsatz zu strukturieren.

Schnell sammeln die Teilnehmenden die zentralen Informationen: wer, wo, wann, dazu Fluchtrichtung, Personenbeschreibung mit möglichst vielen Details sowie Angaben zum Diebesgut. Demnach ist der Täter zu Fuß in Richtung Wiesweiler geflüchtet. Während die Mehrheit für eine Fahndung mit Zivilwagen votiert, steht auch der Einsatz von Streifenwagen mit Blaulicht im Raum. Eine Art Treibjagd sei jedoch wenig sinnvoll, erklärt Strauß.

Polizei muss immer besonnen vorgehen

Stattdessen gehen die Beamten koordiniert und zielgerichtet vor – der mutmaßliche Täter wird angetroffen. Es folgt die Durchsuchung mit dem Ziel, Tatwaffe und Diebesgut zu sichern, sowohl zur Eigensicherung als auch für das kommende Verfahren. Auch Zufallsfunde werden dokumentiert. Um nicht in der Theorie zu bleiben, wird beim Praxisteil ein Teilnehmer als Täter präpariert und von anderen Jugendlichen durchsucht.

Wie anspruchsvoll das ist, zeigt sich schnell. Es gilt, Schamgrenzen zu überwinden – deshalb die Formvorschrift zur geschlechtergleicher Durchsuchung – und die Person zugleich sicher zu fixieren. Die Durchsuchung gelingt: Diebesgut und Tatmittel werden entdeckt, zwei Zufallsfunde ebenfalls. Anschließend geht es zur erkennungsdienstlichen Behandlung in die Dienststelle.

Dort entstehen Fotos vor standardisiertem Hintergrund aus verschiedenen Winkeln, besondere Merkmale werden festgehalten. Ausweisdokumente werden eingescannt, Fingerabdrücke weiterhin klassisch genommen: Ein Klecks schwarze Farbe auf einer Glasplatte wird ausgerollt, dann werden Abdrücke von Fingerkuppen, Handkanten und der gesamten Handfläche gefertigt. Dabei ist Geschick gefragt, damit die sogenannten Kapillarlinien gut erkennbar sind. Strauß gibt Tipps – und Entwarnung: Die Farbe lässt sich im Anschluss gut abwaschen.

Der Polizeidienst bringe Vor- und Nachteile mit sich, erklären die Ansprechpartner Strauß und Buck: abwechslungsreich, mit vielen Spezialisierungsmöglichkeiten, oft heimatnah und auf Teamarbeit ausgelegt, zugleich fordernd, manchmal emotional belastend und mit Schichtdiensten, auch an Feiertagen, verbunden.

Eine vorgeschlagene Pause lehnen die Jugendlichen ab und lassen sich stattdessen die Ausrüstungsgürtel zeigen. Neben der Dienstwaffe, von der „alle froh sind, wenn sie nicht benötigt wird“, interessierten besonders Pfefferspray und Taser. Eine der wichtigsten „Waffen“ fällt allerdings kaum auf: der Stift, mit dem alles exakt dokumentiert wird. Denn, so Strauß und Buck: Der bürokratische Anteil im Polizeiberuf ist nicht unerheblich; der fiktive Fall dürfte am Ende 50 bis 60 Seiten umfassen. Nach zwei Stunden ziehen die Jugendlichen – fünf Mädchen und drei Jungen, Polizei ist längst keine Männerdomäne mehr – ein positives Fazit. „Auch eine Negativabgrenzung wäre ein Gewinn“, sagt Strauß, denn der Polizeiberuf ist nicht für jeden das Richtige.