Den Fernreiseverkehr hat das Polizeipräsidium Westpfalz bei einer Kontrolle am Samstag von 12 bis 18 Uhr auf der A 6 an der Raststätte Waldmohr unter die Lupe genommen. Wie Einsatzleiter Heiko Thum berichtet, wurden bei der Kontrolle insgesamt 47 Wohnmobile, Gespanne und sonstige Reisefahrzeuge überprüft. Die Mehrzahl der überprüften Fahrzeuge sei in einem technisch einwandfreien Zustand, die Ladung sicher verstaut und die Wohnanhänger ordnungsgemäß beladen gewesen. Lediglich vier Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben geringfügig überladen. Einem mit einer sechsköpfigen Reisegruppe besetzten Kleinbus musste aufgrund technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt werden. Außerdem habe die Polizei einem Verkehrsteilnehmer geholfen, an seinem Wohnanhänger ein beschädigtes Teil des Aufbaus, das leicht zur Gefahr auf der Autobahn hätte werden können, vom Dach des Wohnwagens zu entfernen. Parallel zur Kontrolle des Fernreiseverkehrs wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls auf der A 6 eine Abstands- und Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.