Zwei Mofa-Fahrer sind der Polizei am Donnerstag aufgefallen. Wie die Beamten berichten, war am Donnerstagmorgen ein Mofa-Fahrer auffällig, den sie daraufhin kontrollierten. Der 41-Jährige gab an, regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Weiterfahren durfte er nicht, sondern musste einen Urintest machen. Nach positivem Ergebnis auf die berauschende Substanz folgte die Blutentnahme. Deren Ergebnis sei entscheidend für das, was im Bußgeldverfahren folgen werden, erklärt die Polizei. Außerdem werde die Führerscheinstelle über den Konsum der Betäubungsmittel informiert. Am Abend des gleichen Tages hielten die Beamten einen Mofafahrer, der zwei Bier getrunken hatte, davon ab, noch zu fahren. Obwohl der 52-Jährige, der auf dem Weg zu seinem Gefährt von den Beamten angesprochen wurde, ihnen versicherte, gar nicht fahren zu wollen, nahmen sie vorsichtshalber die Schlüssel an sich.