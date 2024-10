In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Einsatzkräfte der Polizei eine Großkontrolle auf der Autobahn 62 durchgeführt. Von 19 Uhr bis in die frühen Morgenstunden wurden Verkehrsteilnehmer und ihre Fahrzeuge in der Kontrollstelle auf dem Parkplatz Am Heidenkornrech überprüft. Besonderes Augenmerk legten die Beamten nach Polizeiangaben auf die Bekämpfung der Eigentumskriminalität.

Mobile Teams weiteten die Maßnahmen auch auf Mitfahrerparkplätze an der A62 aus. Es wurden insgesamt 92 Personen sowie 84 Fahrzeuge überprüft. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein ein. Außerdem wurden drei Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss eingeleitet.