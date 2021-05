Die Polizei fahndet nach einem Lastwagenfahrer, der mit seinem Gespann im Heimbacher Weg in Meisenheim am 30. April gegen 8 Uhr morgens eine Leuchtreklame eines Reisebüros zerstört haben soll. Der Fahrer sei weitergefahren, heißt es in einer Mitteilung. Das Führerhaus des Lasters sei weiß, der Anhänger sei mit grauer Plane bespannt. Zeugen können sich unter 06382 9110 an die Dienststelle in Lauterecken wenden. Vor allem die Fahrerin eines Wagens, der hinter dem Gespann gefahren sein soll, könne hilfreiche Angaben machen, so die Polizei.